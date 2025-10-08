Ценности
10:48, 8 октября 2025

59-летняя Екатерина Андреева показала откровенное фото в купальнике

Ведущая Екатерина Андреева показала откровенное фото в черном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ekaterinaandreeva_official

Российская телеведущая Екатерина Андреева показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 644 тысячи подписчиков.

59-летняя знаменитость снялась в бассейне под открытым небом во время отдыха в Сочи. Она лежала в воде в черном слитном купальнике с украшенными жемчугом бретелями.

При этом Андреева продемонстрировала глубокое декольте и обнаженную часть груди. Также она распустила волосы и нанесла неяркий макияж.

В июле Екатерина Андреева также отдохнула на яхте в джинсовых мини-шортах.

