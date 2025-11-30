Беспилотники атаковали российский регион

Губернатор Слюсарь: 16 БПЛА перехватили и уничтожили в Ростовской области

В ночь на 30 ноября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Отмечается, что за ночь воздушной атаке подверглись Гуково, Новошахтинск, Чертковский и Мясниковский районы. В результате были перехвачены и уничтожены 16 БПЛА. Пострадавших нет.

По словам Слюсаря, в Гуково в результате атаки беспилотников повреждения получила котельная, которая отапливает 128 домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Подача тепла была приостановлена. После обследования котельной саперами, там приступят к восстановительным работам.

Кроме того, как рассказал губернатор, на одном из промышленных предприятий в Новошахтинске произошло возгорание. Пожар был оперативно потушен.

29 ноября сообщалось, что атаке украинских беспилотников подвергся Волгоград. Жители города услышали не менее восьми взрывов.