Экс-советник Трампа Кортес: Зеленского нужно осудить за преступления против США

Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего руководителя его офиса Андрея Ермака нужно осудить за преступления, совершенные ими против Соединенных Штатов. На это указал бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес на своей странице в социальной сети X.

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — написал он.

По мнению Кортеса, американскому руководству нужно уже сейчас прекратить оказывать финансовую помощь Украине. В противном случае администрация Дональда Трампа будет действовать против интересов своих же граждан.

Ранее Стив Кортес назвал Владимира Зеленского и Андрея Ермака коррумпированными тиранами. По его мнению, они являются ненадежными союзниками для США.