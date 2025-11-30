Мир
09:57, 30 ноября 2025Мир

Бывший советник Трампа потребовал суда над Зеленским и Ермаком

Экс-советник Трампа Кортес: Зеленского нужно осудить за преступления против США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего руководителя его офиса Андрея Ермака нужно осудить за преступления, совершенные ими против Соединенных Штатов. На это указал бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес на своей странице в социальной сети X.

«Пришло время Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку предстать перед судом за преступления не только против своего же народа, но и против США», — написал он.

По мнению Кортеса, американскому руководству нужно уже сейчас прекратить оказывать финансовую помощь Украине. В противном случае администрация Дональда Трампа будет действовать против интересов своих же граждан.

Ранее Стив Кортес назвал Владимира Зеленского и Андрея Ермака коррумпированными тиранами. По его мнению, они являются ненадежными союзниками для США.

