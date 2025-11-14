Экс-советник Трампа Кортес назвал Зеленского и Ермака коррумпированными тиранами

Украинский лидер Владимир Зеленский и глава офиса президента республики Андрей Ермак — коррумпированные тираны. Об этом в соцсети Х заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес.

Экс-советник главы Белого дома назвал представителей украинской элиты ненадежными союзниками для Соединенных Штатов.

Кортес отметил, что даже западные СМИ, обожающие президента Украины, не оставили без внимания новый коррупционный скандал.

Ранее союзники Украины в Европейском союзе (ЕС) потребовали от Киева ответов в связи с коррупционным скандалом вокруг бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента страны Владимира Зеленского. ЕС требует от Украины гарантий относительно будущей финансовой поддержки после того, как в ходе широкомасштабного расследования коррупции была выявлена схема откатов на сумму 100 миллионов долларов, связанная с энергетическим сектором страны.

Как утверждается, скандал разделил европейских партнеров Украины — для одних опубликованные данные стали положительным сигналом сохранения независимости украинских антикоррупционных органов, а другие требуют от Киева конкретных обязательств, которые покажут, что она серьезно настроена на предотвращение подобных инцидентов в будущем.