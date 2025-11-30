Космонавт оценил планы НАСА построить деревню на Луне

Космонавт Юрчихин: Планы НАСА построить к 2035 году деревню на Луне нереальны

Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин заявил, что планы НАСА построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди уже в 2035 году, абсолютно нереальны. Об этом сообщает РИА Новости.

Космонавт заявил об отсутствии нормальной концепции построения поселений. Также нет разработанных средств доставки грузов, добавил он. «Например, жилой модуль — это как модуль станции, это порядка 12-20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы ещё должны мягко посадить», — сказал Юрчихин.

Ранее сообщалось, что НАСА не позднее апреля 2026-го запустит пилотируемую миссию Artemis II к Луне. В ходе испытательного полета астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен совершат примерно 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно.