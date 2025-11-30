Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:25, 30 ноября 2025Наука и техника

Космонавт оценил планы НАСА построить деревню на Луне

Космонавт Юрчихин: Планы НАСА построить к 2035 году деревню на Луне нереальны
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Федор Юрчихин

Федор Юрчихин. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин заявил, что планы НАСА построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди уже в 2035 году, абсолютно нереальны. Об этом сообщает РИА Новости.

Космонавт заявил об отсутствии нормальной концепции построения поселений. Также нет разработанных средств доставки грузов, добавил он. «Например, жилой модуль — это как модуль станции, это порядка 12-20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы ещё должны мягко посадить», — сказал Юрчихин.

Ранее сообщалось, что НАСА не позднее апреля 2026-го запустит пилотируемую миссию Artemis II к Луне. В ходе испытательного полета астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства Джереми Хансен совершат примерно 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

    В Госдуме высказались об обязательном введении 13-й зарплаты

    Частный дом поврежден в черноморском российском городе из-за атаки БПЛА

    Космонавт оценил планы НАСА построить деревню на Луне

    Макрона обвинили в безрассудстве из-за Украины

    В России предложили выплачивать зарплату многодетным матерям

    Авиакомпании нашли способ бороться с уязвимостью Airbus A320 к Солнцу

    Ограничения сняты в двух российских аэропортах

    В Британии предрекли скорое свержение Зеленского

    В Калифорнии произошла стрельба на семейной встрече

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости