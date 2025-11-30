Забота о себе
15:32, 30 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Любителей минералки предупредили о риске аритмии

Нефролог Ли: Злоупотребление минеральной водой может провоцировать аритмию
Наталья Обрядина1

Фото: Boontoom Sae-Kor / Shutterstock / Fotodom

Нефролог «СМ-Клиника» Светлана Ли рассказала, к каким последствиям может привести злоупотребление минеральной водой. О том, чем может быть опасно слишком большое количество этого напитка в рационе, она предупредила россиян в разговоре «Лентой.ру».

По словам врача, минеральную воду принято считать полезным напитком, способным насытить организм ценными минералами. Однако любителям этого напитка важно помнить: избыток минералов может быть не менее вреден, чем их недостаток, добавила нефролог.

Так, Ли объяснила, что избыток калия и натрия, которые содержатся в минералке, может провоцировать аритмию и в целом негативно влияет на здоровье сердца. Кроме того, из-за переизбытка натрия организм начинает задерживать воду. А слишком большое количество фтора, который также есть в минеральной воде, может привести к появлению пятен на зубной эмали и повышенной хрупкости костей.

Кроме того, навредить организму может и углекислый газ, делающий воду газированной. Доктор отметила, что он раздражает стенки желудка, что способно вызывать вздутие и отрыжку, а у людей с гастритом или язвой провоцировать обострение этих заболеваний.

«Как врач-нефролог, я рекомендую не злоупотреблять минеральной водой, особенно при наличии хронических заболеваний почек, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта», — заключила Ли.

Ранее врач-нефролог Алексей Резников предупредил о неочевидной опасности обезболивающих. По его словам, эти лекарства могут спровоцировать проблемы с почками.

