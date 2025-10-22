Забота о себе
Забота о себе
Врач предупредил о неочевидной опасности популярных обезболивающих

Нефролог Резников: Обезболивающие могут вызвать хроническое поражение почек
Многие обезболивающие могут спровоцировать проблемы с почками, предупредил врач-нефролог Алексей Резников. О неочевидной опасности популярных лекарств он рассказал «Газете.Ru».

Врач уточнил, что пока нет конкретных данных о наиболее опасных обезболивающих, но повышенный риск отмечается у фенацетина, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВП). По его словам, при бесконтрольном применении эти препараты могут вызвать хроническое поражение почек, которое постепенно нарушает их фильтрационную функцию. В запущенных случаях пациентам с этим заболеванием нужны гемодиализ или пересадка почки.

Резников добавил, что токсическое поражение почек обезболивающими зачастую выявляют на поздней стадии, так как сначала заболевание протекает бессимптомно. По его словам, люди, не подозревая о своем состоянии, продолжают пить обезболивающие от головной, зубной или суставной боли, тем самым ухудшая свое состояние.

Ранее Врачи Майта Маса, Роза Перес и Ирия Мигенс предупредили о смертельной опасности обычного парацетамола. По их словам, при неправильном применении препарат может спровоцировать почечную недостаточность и даже стать причиной летального исхода.

