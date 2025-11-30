Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
06:31, 30 ноября 2025КультураЭксклюзив

В России вырос спрос на мультфильмы

Аниматор Худяков: В России вырос спрос на мультфильмы
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: из личного архива Николая Худякова

Спрос на мультфильмы в России устойчиво растет уже несколько лет, особенно заметной эта тенденция стала в 2024-2025 годах, сообщил аниматор, бывший СЕО крупнейшей школы анимации Animation School, основатель фестиваля «Слет аниматоров» Николай Худяков. Причины популярности жанра он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, анимация уверенно укрепляется не только в детской среде — ее стали активно смотреть молодые взрослые, родители, студенты и аудитория стриминговых платформ.

По оценкам отраслевых аналитиков, российский рынок анимации в 2024 году достиг объема около 20-22 миллиардов рублей и вырос в 2025-м на 10-15 процентов, указал Худяков. В долгосрочной же перспективе до 2030 года прогнозируется прирост до 60-70 процентов, добавил он.

Эти цифры говорят о том, что мультфильмы вошли в новую фазу популярности. Сегодня это уже не нишевый контент для детей, а массовый формат, который конкурирует с сериалами и кино

Николай Худякованиматор

Одной из причин роста эксперт назвал изменение потребительских привычек и развитие отечественных стримингов.

«У людей стало больше доступных платформ, где анимацию можно смотреть легально и удобно. Плюс на фоне стресса и высокой нагрузки зрители тянутся к легким, ярким, эмоциональным историям», — рассказал аниматор.

По его словам, сегодня растет популярность не только семейных мультфильмов, но и короткометражек, авторских проектов, образовательной анимации и юмористического контента. Отдельный скачок дал сегмент «анимации для взрослых», который традиционно был сильнее на зарубежных платформах, но теперь активно развивается и в России.

Материалы по теме:
Лучшие новогодние мультфильмы: 26 картин, которые можно посмотреть с ребенком на каникулах
Лучшие новогодние мультфильмы:26 картин, которые можно посмотреть с ребенком на каникулах
1 ноября 2025
В сети — «Франкенштейн» Гильермо Дель Торо. Чем удивляет новая версия похождений легендарного монстра?
В сети — «Франкенштейн» Гильермо Дель Торо.Чем удивляет новая версия похождений легендарного монстра?
8 ноября 2025

На рост влияет и технологическая трансформация рынка: ИИ-инструменты снизили порог входа, а значит, студий и независимых авторов становится больше, поделился Худяков. Он отметил, что искусственный интеллект радикально ускорил этапы подготовки проекта — ресерч и препродакшн.

Именно сочетание растущего спроса и технологического ускорения делает сейчас анимацию одной из самых динамичных отраслей в России, уверен эксперт.

Ранее стало известно, что москвичи в 2025 году стали чаще покупать елочные игрушки с героями советских мультфильмов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила об отправке в Россию агента Украины под видом депортации

    Россиянам рассказали о главных причинах ухудшения зрения

    Один фактор создал сложности для операции ВСУ по удержанию Красноармейска

    Силовики сообщили о взрыве на крупном складе боеприпасов ВСУ

    В российском городе временно ограничили работу аэропорта

    Сигнал атаки БПЛА отменили в российском городе-герое

    В России вырос спрос на мультфильмы

    Депутаты предложили закрепить за беременными и многодетными право на дистанционную работу

    Названо главное изменение в украинском конфликте в 2025 году

    Украина потеряла катастрофическое число мощностей энергосистемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости