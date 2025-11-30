На Украине назвали еще один символ российского империализма

ИНП Украины: Адмирал Ушаков является символом российского империализма

Институт национальной памяти (ИНП) Украины назвал русского адмирала Федора Ушакова символом российского империализма. На это указало РИА Новости, сославшись на данные портала украинского учреждения.

Помимо флотоводца в список уже были внесены ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, художник Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов и генералиссимус Александр Суворов. При этом известно, что Федор Ушаков Русской православной церковью с 2011 года почитается как святой.

«Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — отмечено в публикации Института национальной памяти Украины перед списком символов российской имперской политики.

Ранее ИНП Украины обозначил символом российского империализма и запретил движение декабристов. Их память также не должна проявляться на украинских улицах.