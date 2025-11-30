Бывший СССР
11:22, 30 ноября 2025

На Украине назвали еще один символ российского империализма

ИНП Украины: Адмирал Ушаков является символом российского империализма
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Скульптурный портрет флотоводца Федора Ушакова

Скульптурный портрет флотоводца Федора Ушакова. Фото: РИА Новости

Институт национальной памяти (ИНП) Украины назвал русского адмирала Федора Ушакова символом российского империализма. На это указало РИА Новости, сославшись на данные портала украинского учреждения.

Помимо флотоводца в список уже были внесены ученый Михаил Ломоносов, поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, художник Василий Суриков, писатель Иван Тургенев, адмирал Павел Нахимов и генералиссимус Александр Суворов. При этом известно, что Федор Ушаков Русской православной церковью с 2011 года почитается как святой.

«Объекты, посвященные указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — отмечено в публикации Института национальной памяти Украины перед списком символов российской имперской политики.

Ранее ИНП Украины обозначил символом российского империализма и запретил движение декабристов. Их память также не должна проявляться на украинских улицах.

