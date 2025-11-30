Мир
02:47, 30 ноября 2025Мир

На Западе предрекли ослабление Зеленского в ключевой момент

FT: Уход Ермака ослабит Зеленского в ключевой момент и повлияет на переговоры
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака ослабит Владимира Зеленского в ключевой момент. Его уход также повлияет на ход переговоров о мирном плане США, так как он был главой украинской переговорной группы, об этом сообщает Financial Times.

Издание отмечает, что западные чиновники нередко сравнивали Ермака с вице-президентом, отмечая, что иногла он вел себя как глава страны — руководил дипломатией, разрабатывал мирные инициативы, принимал решения о ходе военных действий, лично выбирал должностных лиц кабмина.

По мнению авторов статьи, уход ближайшего доверенного лица украинского лидера еще сильнее ослабит Зеленского в то время, когда он стремиться убедить западных партнеров, что борется с коррупцией в республике, и параллельно призывает к усилению военной поддержки Киева.

Отставка Ермака не может не сказаться на переговорах по американскому мирному плану для Украины, так как он уже принял в них участие на первом этапе в качестве главы делегации.

Ранее издание The Washington Post писало, что Зеленский на следующей неделе столкнется с новым раундом давления со стороны США. Вероятно, Вашингтон снова потребует заключить соглашение о прекращении конфликта с Россией, поскольку ближайшее окружение украинского президента оказывается втянутым в коррупционный скандал.

