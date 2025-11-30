Названа новая причина тревоги ВСУ

WSJ: Тревога ВСУ растет из-за ударов российских дронов по линиям снабжения

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет тревога из-за мощных ударов российских дронов по линиям снабжения. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Растущая мощь России в нанесении ударов по украинским линиям снабжения с помощью беспилотников является самым важным изменением в конфликте в 2025 году», — отметили в публикации.

По мнению авторов материала, эти удары являются гораздо более существенным фактором конфликта, чем занятие украинских территорий российскими войсками. При этом аналитики отмечают превосходство России по численности дронов над Украиной на ключевых участках фронта.

Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат оценил возможность масштабных российских ракетных ударов. По его словам, для их нанесения у России достаточно средств поражения.

