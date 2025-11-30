Россия
Названо главное изменение в украинском конфликте в 2025 году

Депутат Журова: Медиаторство США стало главным изменением украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Главным изменением в украинском конфликте в 2025 году стало то, что Украина приняла медиатора, готового договариваться не только с Киевом, но и с Москвой, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Этим медиатором, как она уточнила, стали США.

«До 2025 году Украина не принимала вообще никакого медиаторства в этой истории — просто смотрела на Запад, и все. Вариант, при котором кто-то договаривался бы не только с ними, но и с нами для Киева был неприемлемым. Теперь ситуация изменилась, стороной, готовой разговаривать со всеми, стали США», — сказала политик.

Поскольку Украина, как напомнила Журова, отказывалась от самостоятельных полноценных переговоров с Россией, посредничество США стало крайне серьезным шагом к урегулированию противостояния. Исключительно важным она назвала то, что появился медиатор, стремящийся не разжечь, но закончить конфликт.

«Конечно, большую роль здесь сыграл и коррупционный скандал, который также влияет на восприятие Украины западными партнерами», — добавила депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что вооруженные силы (ВС) России зашли в Гуляйполе Запорожской области. О том, что украинские подразделения оказались в шаге от его потери, до этого сообщал украинский аналитический портал Deep State.

    Все новости