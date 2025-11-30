Забота о себе
Названы хуже всего влияющие на сон продукты для ужина

Диетолог Михалева: Кофе и фастфуд на ужин могут ухудшить качество сна
Фото: Jayden Sim / Unsplash

Некоторые продукты и напитки могут существенно ухудшить качество сна и спровоцировать бессонницу, заявила эндокринолог и диетолог сети медицинских центров «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Их врач назвала в разговоре с «Лентой.ру».

В первую очередь Михалева посоветовала отказаться от употребления на ужин напитков и продуктов, содержащих кофеин: кофе, крепкого чая, шоколада. «Кофеин стимулирует аденозиновые рецепторы головного мозга, создавая ощущение бодрости и увеличивая уровень энергии. Именно поэтому после их употребления многим бывает сложно заснуть», — объяснила она.

Врач добавила, что негативно на качество сна влияют и съеденные на ужин жирное мясо, фастфуд и жареные блюда, особенно со сливочными или масляными соусами. Михалева отметила, что такая еда заставляет желудочно-кишечный тракт работать активнее и дольше, а также может вызвать тяжесть в животе, тошноту, дискомфорт в правом подреберье. Из-за этого организм не может в достаточной степени расслабиться во время сна, уточнила эндокринолог.

Доктор добавила, что проблемы со сном может спровоцировать и избыток белка на ужин. По ее словам, белковые продукты требуют длительного переваривания и нередко вызывают тяжесть в желудке, что также мешает спать.

Ранее врач-диетолог и терапевт Регина Ахуньянова предупредила об опасности бабл-ти. Регулярное употребление этого популярного напитка с шариками тапиоки провоцирует набор веса, накопление жира в печени и развитие инсулинорезистентности.

