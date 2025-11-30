Один фактор создал сложности для операции ВСУ по удержанию Красноармейска

«УП»: Удержание позиций в Красноармейске осложнилось для ВСУ из-за тумана

Туман создал трудности для операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по удержанию контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск). Один этот фактор осложнил работу воздушной разведки, заявили в седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает «Украинская правда» («УП»).

«В связи с ухудшением погодных условий оборонительная операция в Покровске осложнена. Плотный туман, который держался над городом в течение всех вчерашних суток, значительно усложнил работу украинских подразделений», — рассказали военнослужащие.

В условиях ограниченной видимости российские войска имеют преимущества, признали в ВСУ. ВС РФ могут активнее заходить в город и планировать дальнейшее наступление.

Ранее замкомандира батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алексей Махринский сделал мрачный для Киева прогноз о судьбе Красноармейска. По его словам, вернуть утраченные в городе позиции для ВСУ уже «объективно невозможно», а под контролем российских войск находится уже более половины территории города.