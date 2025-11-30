Песков заявил, что Путин быстро реагирует на ускорение международных процессов

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что в условиях ускоряющихся событий на международной арене глава государства реагирует оперативно и результативно. Его слова приводит Telegram-канал «Вести».

«Наш президент реагирует быстро, эффективно, таким образом, чтобы это все наилучшим образом отвечало интересам нашей страны», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, ускорение межгосударственных процессов происходит из-за крупной войны, ведущейся против России, а также из-за значительных изменений в международных политических, дипломатических, правовых и экономических связях.

Многие протокольные нюансы, которые раньше были обязательными, «сейчас отступают на второй план», отметил пресс-секретарь президента.

Ранее Песков заявил, что коррупционный скандал в Киеве привел к политической неопределенности. Из-за этого, как отметил пресс-секретарь российского лидера, сложно делать прогнозы относительно того, что будет дальше.