Экономика
09:55, 30 ноября 2025Экономика

Москвичам пообещали очень теплый декабрь

Синоптик Тишковец сообщил, что декабрь в Москве будет очень теплым
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Декабрь в Москве будет очень теплым, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова передает РИА Новости.

Синоптик рассказал, что в декабре среднемесячная температура воздуха на большей части Восточно-Европейской равнины, в том числе и в Центральной России, ожидается на три-пять градусов выше климатической нормы. В Москве средняя температура воздуха может составить ночью минус 8,6 градуса, днем — минус 3 градуса, сообщил Тишковец.

Специалист также отметил, что ноябрь в этом году в Москве превысил норму климата и со средней температурой плюс 3,9 градуса занимает вторую строчку в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Он уступает только 2013 году, когда средняя температура воздуха в столице в ноябре составляла плюс 4 градуса.

Ранее сообщалось, что объем выпавших за ноябрь осадков в Москве превысил норму почти на 40 процентов. В частности, дождливой выдалась ночь на пятницу, 25 ноября.

