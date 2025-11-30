Песков заявил об ухудшении позиций Зеленского с каждым днем

Песков заявил, что позиции Зеленского ухудшаются с каждым днем

Позиции президента Украины Владимира Зеленского ухудшаются с каждым днем. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным, его комментарий приводится в Telegram-канале «Вести».

«Каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — высказался Песков.

Ранее Песков заявил, что коррупционный скандал в Киеве привел к политической неопределенности. Из-за этого, как отметил пресс-секретарь российского лидера, сложно делать прогнозы относительно того, что будет дальше.

Коррупционный скандал разразился на Украине в конце ноября: следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к главе офиса президента страны Андрею Ермаку. После этого он подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении.