Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:45, 30 ноября 2025Россия

Песков заявил об ухудшении позиций Зеленского с каждым днем

Песков заявил, что позиции Зеленского ухудшаются с каждым днем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Позиции президента Украины Владимира Зеленского ухудшаются с каждым днем. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с автором и соведущим программы «Москва. Кремль. Путин» Павлом Зарубиным, его комментарий приводится в Telegram-канале «Вести».

«Каждый день для Зеленского и для киевского режима — это упущенный день. Каждый следующий день их позиции ухудшаются и внутри страны, и на фронтах», — высказался Песков.

Ранее Песков заявил, что коррупционный скандал в Киеве привел к политической неопределенности. Из-за этого, как отметил пресс-секретарь российского лидера, сложно делать прогнозы относительно того, что будет дальше.

Коррупционный скандал разразился на Украине в конце ноября: следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли с обысками к главе офиса президента страны Андрею Ермаку. После этого он подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сроки окончания СВО после начала переговоров с США оценили

    Захарова указала на примечательный факт об атаке Украины на танкеры в Черном море

    У Большунова сломалось крепление во время гонки

    Олимпийская чемпионка прокомментировала конфликт Большунова и Бакурова

    В российском ресторане посетитель угрожал студентке изнасилованием

    Стало известно о создании ВСУ угрозы наступления на Курскую область

    Любителей минералки предупредили о риске аритмии

    На Украине кандидат на место Ермака заняла новую должность

    Песков подтвердил визит Уиткоффа в Россию

    В Белоруссии высказались о подготовке ЕС к войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости