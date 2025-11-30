Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:11, 30 ноября 2025Мир

Президента Польши осудили за отказ встретиться с Орбаном

Политик Ментцен назвал абсурдной истерией отказ Навроцкого встретиться с Орбаном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен прокомментировал отказ президента Польши Кароля Навроцкого встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик напомнил, что кроме Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в последнее время встречались глава США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Теперь мы будем их всех бойкотировать? Будем ли мы бойкотировать мирные переговоры с Россией, если кто-то каким-то образом пригласит нас за стол?» — подчеркнул он.

Ментцен также назвал абсурдной истерией отказ Навроцкого встретиться с Орбаном. По мнению политика, не стоило отменять переговоры, поскольку у Польши и Венгрии есть общие интересы.

В пятницу, 28 ноября, Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Во время встречи, которая проходила в Кремле и продлилась четыре часа, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о скандале вокруг Долиной

    Процесс переговоров США и Украины назвали нелегким

    Президента Польши осудили за отказ встретиться с Орбаном

    Европейский аэропорт закрывали не менее 16 раз из-за неизвестных объектов

    В США заявили о готовности НАТО «противостоять России» при ограниченной поддержке США

    Девочка-подросток пострадала при атаке ВСУ на Севастополь

    Стало известно о просьбе индийских военных в преддверии визита Путина

    Российские войска прорвались к селу Диброва в ДНР

    «Зенит» обыграл «Рубин» в матче РПЛ

    Песков оценил реакцию Путина в международных делах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости