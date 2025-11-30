Президента Польши осудили за отказ встретиться с Орбаном

Политик Ментцен назвал абсурдной истерией отказ Навроцкого встретиться с Орбаном

Один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен прокомментировал отказ президента Польши Кароля Навроцкого встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик напомнил, что кроме Орбана с российским президентом Владимиром Путиным в последнее время встречались глава США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Теперь мы будем их всех бойкотировать? Будем ли мы бойкотировать мирные переговоры с Россией, если кто-то каким-то образом пригласит нас за стол?» — подчеркнул он.

Ментцен также назвал абсурдной истерией отказ Навроцкого встретиться с Орбаном. По мнению политика, не стоило отменять переговоры, поскольку у Польши и Венгрии есть общие интересы.

В пятницу, 28 ноября, Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным. Во время встречи, которая проходила в Кремле и продлилась четыре часа, стороны обсудили в том числе ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения Москвы и Будапешта.