Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актера и режиссера Шиловского

Путин: Всеволод Шиловский пользовался уважением коллег и любовью почитателей

Президент России Владимир Путин направил соболезнования в связи с кончиной актера и режиссера, народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского. Они были зачитаны на церемонии прощания в театре-студии, передает ТАСС.

«Светлая память о Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и многочисленных учеников», — отметил российский лидер.

Владимир Путин назвал Всеволода Шиловского «ярким, неординарным и безгранично увлеченным своим делом человеком». Он подчеркнул, что народный артист пользовался уважением коллег и любовью почитателей театра и кино, ведь режиссер и актер работал с полной отдачей.

Ранее в театре-студии Всеволода Шиловского началась церемония прощания с народным артистом РСФСР. К зданию приходят друзья, коллеги и поклонники актера и режиссера.