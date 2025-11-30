Россия
18:15, 30 ноября 2025Россия

Россиянку экстренно прооперировали после удаления зубов мудрости

Зарина Дзагоева
Фото: stefamerpik / Freepik

Россиянку экстренно прооперировали в Москве после удаления зубов мудрости в частной стоматологии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 35-летняя женщина обратилась в частную клинику. Во время извлечения зубов пациентка ощутила, что врач воткнул инструмент ей в горло. Спустя сутки у нее начало болеть горло, появился отек в области лимфоузла. На третий день она вновь пришла к стоматологу с жалобой, однако тот не увидел ничего подозрительного в ее состоянии.

Спустя еще два дня москвичка уже страдала от опухшей щеки и жутких болей. Ее срочно доставили в больницу в тяжелом состоянии с острым гнойным воспалением.

Челюстно-лицевой хирург провел экстренную операцию. Россиянка лечилась в больнице пять дней, а клиника вернула ей средства за удаление зубов. Москвичка намерена также добиться компенсации за реабилитацию.

Ранее в Астане анестезиолог попал под суд после того, как во время приема у стоматолога у четырехлетней пациентки остановилось сердце. Согласно версии следствия, девочке требовалось вылечить 18 зубов за раз, для этого ей сделали общий наркоз.

    Все новости