Российские истребители вызвали тревогу у НАТО

Bild: Польша активизировала противовоздушную оборону из-за российских МиГ-31
Олег Давыдов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Четыре российских истребителя МиГ-31 вызвали очередную тревогу у НАТО. Об этом пишет издание Bild.

В материале сказано, что истребители направились к западной российской границе. При этом они не выходили за пределы воздушного пространства страны.

Несмотря на это, как утверждает издание, самолеты, совершившие плановые рейсы, в очередной раз вызвали тревогу у НАТО. Так, Польша из-за истребителей активизировала свою противовоздушную оборону. Кроме того, были развернуты и немецкие военнослужащие.

Ранее стало известно, что Финляндия и Великобритания начали военные учения у границы России. В них принимают участие около трех тысяч военнослужащих.

