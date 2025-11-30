Рубио поделился ожиданиями от переговоров во Флориде

Рубио: Вашингтон ожидает ощутимых результатов по итогам переговоров с Украиной

Американский госсекретарь Марко Рубио выразил надежду, что встреча делегаций США и Украины во Флориде позволит добиться «еще большего прогресса» в переговорах по урегулированию конфликта, сообщает РИА Новости. В беседе с журналистами перед началом переговоров он подчеркнул, что Вашингтон ожидает ощутимых результатов по итогам обсуждений.

Ранее глава СНБО Украины Рустем Умеров, назначенный Владимиром Зеленским новым руководителем украинской переговорной группы вместо отправленного в отставку Андрея Ермака, подтвердил начало работы делегаций. В состав украинской группы также вошли начальник Генштаба Андрей Игнатов, представители МИД и разведки.

Позднее Умеров удалил пост о начале переговоров из своих социальных сетей.

Политолог Евгений Минченко отметил, что у Трампа отсутствует четкая линия по украинскому вопросу, а его позиция представляет собой набор тактических ходов, зависящих от других внешнеполитических приоритетов.