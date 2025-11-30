Умеров удалил пост о начале встречи Украины и США

Умеров удалил со своего канала пост о начале встречи делегаций Украины и США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров удалил публикацию о начале встречи с делегацией США со своего Telegram-канала. На это обратили внимание журналисты ТАСС.

Возглавивший украинскую делегацию Умеров никак не прокомментировал свои действия. Последний пост в его канале посвящен анонсу готовящихся переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Известно, что на встрече в штате Флорида от американской стороны должны были присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку. Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 28 ноября.

В состав украинской делегации на переговорах с США по поводу прекращения боевых действий также вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.