Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 30 ноября 2025Бывший СССР

Умеров удалил пост о начале встречи Украины и США

Умеров удалил со своего канала пост о начале встречи делегаций Украины и США
Ольга Коровина

Фото: Yves Herman / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров удалил публикацию о начале встречи с делегацией США со своего Telegram-канала. На это обратили внимание журналисты ТАСС.

Возглавивший украинскую делегацию Умеров никак не прокомментировал свои действия. Последний пост в его канале посвящен анонсу готовящихся переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Известно, что на встрече в штате Флорида от американской стороны должны были присутствовать госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку. Соответствующий указ Зеленский подписал в пятницу, 28 ноября.

В состав украинской делегации на переговорах с США по поводу прекращения боевых действий также вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИДа Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умеров вышел на связь после удаления поста о начале встречи Украины и США

    В российском городе пожилая женщина продала квартиру по «схеме Долиной»

    Глава МИД Турции заявил о готовности России и Украины к мирному соглашению

    Лепс рассказал о планах завести детей с 19-летней невестой

    101-летняя бодибилдерша раскрыла секрет долголетия

    «Есть шанс появления черного или белого лебедя». В России спрогнозировали сроки завершения СВО

    В российском городе 45 домов оказались в зоне ЧС после серии атак

    Умеров удалил пост о начале встречи Украины и США

    Найденный шедевр Рубенса продали на аукционе за несколько миллионов евро

    В России ответили на заявление Зеленского о единственной причине конфликта в лице Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости