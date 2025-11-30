Бывший СССР
Силовики сообщили о взрыве на крупном складе боеприпасов ВСУ

ТАСС: На крупном складе боеприпасов ВСУ в Песковке произошел взрыв
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На крупном складе боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Песковке Сумской области произошел взрыв. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В районе населенного пункта Песковка Сумской области из-за нарушения требований безопасности произошел взрыв крупного склада боеприпасов для ВСУ. Есть погибшие среди военнослужащих ВСУ, обслуживающих объект», — рассказал собеседник агентства.

Ранее взрывы прогремели в Харькове на фоне прилетов. После этого город оказался частично обесточен, движение электротранспорта было приостановлено.

Позднее взрывы прозвучали в Киеве.

