Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:00, 29 ноября 2025Бывший СССР

В Харькове пропал свет после взрывов

«Страна.ua»: В нескольких районах Харькова пропало электричество после взрывов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Харьков оказался частично обесточен после взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его информации, в нескольких районах города пропал свет, также были остановлено движение электротранспорта.

Отмечается, что в Харькове были зафиксированы прилеты.

По данным украинских СМИ, взрывы также были слышны в Днепропетровске.

Ранее Telegram-канал «Инсайдер UA» предупредил о возможном ракетном обстреле Украины в ночь на субботу, 29 ноября. Сообщалось, что российские войска могут нанести удар по территории страны с применением стратегической авиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экипаж загоревшегося у берегов Турции танкера сообщил об атаке дронов

    Греция отчиталась о «больших убытках» из-за Украины

    Польша заявила о запуске первых спутников в космос

    В Конгрессе США прокомментировали отставку Ермака

    Германия высказалась о вербовке наемников на Украину

    В Харькове пропал свет после взрывов

    В ОЭЗ «Алабуга» произошел сильный пожар

    В Белоруссии назвали необычную причину отставки Ермака

    Трамп аннулировал все подписанные Байденом с помощью автопера документы

    Раскрыто меню ужина Орбана после переговоров с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости