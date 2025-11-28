В Харькове пропал свет после взрывов

Харьков оказался частично обесточен после взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По его информации, в нескольких районах города пропал свет, также были остановлено движение электротранспорта.
Отмечается, что в Харькове были зафиксированы прилеты.
По данным украинских СМИ, взрывы также были слышны в Днепропетровске.
Ранее Telegram-канал «Инсайдер UA» предупредил о возможном ракетном обстреле Украины в ночь на субботу, 29 ноября. Сообщалось, что российские войска могут нанести удар по территории страны с применением стратегической авиации.