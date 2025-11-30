Культура
18:27, 30 ноября 2025Культура

Найденный шедевр Рубенса продали на аукционе за несколько миллионов евро

Картину Рубенса «Христос на кресте» продали на аукционе за 2,3 миллиона евро
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michel Euler / AP

На аукционе Osenat в Версале продали картину Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утраченной более четырех веков. Как сообщает ТАСС, торги начались с 500 тысяч евро, а финальная цена составила 2,3 миллиона евро.

Имя покупателя держится в секрете, зал был заполнен коллекционерами и представителями музеев. Глава аукционного дома Жан-Пьер Осена подчеркнул, что работа необычна для Рубенса: это не масштабная композиция с множеством персонажей, а камерное и мрачное полотно, написанное на дубовой панели. По его словам, тема смерти и религиозного смирения делает картину менее «интерьерной», поэтому, вероятнее всего, новый владелец — крупный музей или узкий ценитель фламандского искусства.

Полотно обнаружили осенью 2024 года в одном из парижских особняков во время подготовки жилья к продаже. Экспертиза Комитета Рубенса — анализ пигментов, рентген и сопоставление с сохранившимися гравюрами — подтвердила подлинность, после чего работа была включена в каталог-резоне мастера.

Осена отметил, что картина почти наверняка покинет Францию: обсуждаемое введение налога на предметы искусства делает местных коллекционеров осторожнее. Эксперты считают находку уникальной и подчеркивают, что подобный шедевр должен быть доступен широкой публике.

Ранее стало известно, что в декабре в Нью-Дели и Мумбаи откроются две выставки Никаса Сафронова, где представят около 100 его работ, часть из которых художник создал специально для Индии.

