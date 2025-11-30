Найденный шедевр Рубенса продали на аукционе за несколько миллионов евро

Картину Рубенса «Христос на кресте» продали на аукционе за 2,3 миллиона евро

На аукционе Osenat в Версале продали картину Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», считавшуюся утраченной более четырех веков. Как сообщает ТАСС, торги начались с 500 тысяч евро, а финальная цена составила 2,3 миллиона евро.

Имя покупателя держится в секрете, зал был заполнен коллекционерами и представителями музеев. Глава аукционного дома Жан-Пьер Осена подчеркнул, что работа необычна для Рубенса: это не масштабная композиция с множеством персонажей, а камерное и мрачное полотно, написанное на дубовой панели. По его словам, тема смерти и религиозного смирения делает картину менее «интерьерной», поэтому, вероятнее всего, новый владелец — крупный музей или узкий ценитель фламандского искусства.

Полотно обнаружили осенью 2024 года в одном из парижских особняков во время подготовки жилья к продаже. Экспертиза Комитета Рубенса — анализ пигментов, рентген и сопоставление с сохранившимися гравюрами — подтвердила подлинность, после чего работа была включена в каталог-резоне мастера.

Осена отметил, что картина почти наверняка покинет Францию: обсуждаемое введение налога на предметы искусства делает местных коллекционеров осторожнее. Эксперты считают находку уникальной и подчеркивают, что подобный шедевр должен быть доступен широкой публике.

Ранее стало известно, что в декабре в Нью-Дели и Мумбаи откроются две выставки Никаса Сафронова, где представят около 100 его работ, часть из которых художник создал специально для Индии.