В ЕС высказались об использовании замороженных российских активов

Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии об использовании активов России

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии насчет замороженных российских активов. Об этом она заявила в интервью El Pais.

«Опасения Бельгии из-за заморозки российских активов имеют под собой законные основания», — подчеркнула Каллас. По ее словам, странам ЕС придется разделить возможные риски между собой.

До этого в ЕС заподозрили, что Бельгия не направляет налоги от замороженных активов России Киеву, а удерживает их в своем госбюджете. Также неизвестно, передает ли Бельгия часть обычных налоговых поступлений Украине, как это делают другие европейские страны, или просто использует налоги с замороженных активов.