12:51, 30 ноября 2025

В ЕС высказались об использовании замороженных российских активов

Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии об использовании активов России
Ольга Коровина

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас назвала обоснованным беспокойство Бельгии насчет замороженных российских активов. Об этом она заявила в интервью El Pais.

«Опасения Бельгии из-за заморозки российских активов имеют под собой законные основания», — подчеркнула Каллас. По ее словам, странам ЕС придется разделить возможные риски между собой.

До этого в ЕС заподозрили, что Бельгия не направляет налоги от замороженных активов России Киеву, а удерживает их в своем госбюджете. Также неизвестно, передает ли Бельгия часть обычных налоговых поступлений Украине, как это делают другие европейские страны, или просто использует налоги с замороженных активов.

