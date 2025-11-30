В МИД Франции назвали дату принятия решения по замороженным активам России

МИД Франции: ЕС может вынести решение по замороженным активам России 18 декабря

Страны Евросоюза могут вынести решение по замороженным активам России уже 18 декабря в ходе саммита в Бросселе. Такую предположительную дату назвал министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью изданию La Tribune Dimanche.

«Приоритет номер один — гарантировать блокирование российских активов, находящихся в Европе. Это значительный рычаг, который позволит нам влиять на параметры будущего мира», — сказал глава французского МИД. Он добавил, что в следующие несколько дней будет активно обсуждаться этот вопрос, чтобы на заседании Европейского совета 18 декабря можно было принять окончательное решение.

Барро отметил, что европейские государства хотят защитить Украину от финансовых трудностей в следующие два года на случай, если конфликт продолжится.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что если РФ не окажется проигравшей стороной в украинском конфликте, использование российских замороженных активов может стать проблемой. Он также предупредил, что их изъятие может свести на нет попытки заключить мирную сделку по Украине.