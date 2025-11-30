Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:38, 30 ноября 2025Экономика

В ООН оценили возможность дефицита товаров в России

В ООН признали отсутствие предпосылок к дефициту товаров в России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Дефицит основных товаров не грозит России, предпосылки к этому отсутствуют. На это указал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков, передает РИА Новости.

«Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций», — признал он.

По словам Кобякова, средний уровень голода в стране не превышает погрешности статистики и составляет 1,4 процента, что соответствует ситуации в других развитых странах. Кроме того, голод носит социальный характер и затрагивает только социально незащищенные слои населения, добавил он.

Ранее руководитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Эфиопии Симона Эшлиманн рассказала о вероятном остром голоде в Африке, который может наступить уже к 2030 году. По ее словам, почти 300 миллионов африканцев столкнутся с этой проблемой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

    В четырех российских регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

    На Сахалине арестовали главного инженера ангара после гибели рабочих

    Мужчина получил ранение при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Бывший советник Трампа потребовал суда над Зеленским и Ермаком

    Москвичам пообещали очень теплый декабрь

    Российская биатлонистка пошутила над нападением Большунова на соперника

    В Крыму прокомментировали отказ Европарламента признавать полуостров российским

    Россиян предупредили об икорном супе вместо икры

    В ООН оценили возможность дефицита товаров в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости