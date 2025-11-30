В ООН оценили возможность дефицита товаров в России

В ООН признали отсутствие предпосылок к дефициту товаров в России

Дефицит основных товаров не грозит России, предпосылки к этому отсутствуют. На это указал директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков, передает РИА Новости.

«Судя по ситуации на продовольственных прилавках в последние годы, россиянам не грозит дефицит основных товарных позиций», — признал он.

По словам Кобякова, средний уровень голода в стране не превышает погрешности статистики и составляет 1,4 процента, что соответствует ситуации в других развитых странах. Кроме того, голод носит социальный характер и затрагивает только социально незащищенные слои населения, добавил он.

Ранее руководитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Эфиопии Симона Эшлиманн рассказала о вероятном остром голоде в Африке, который может наступить уже к 2030 году. По ее словам, почти 300 миллионов африканцев столкнутся с этой проблемой.