Раскрыт неутешительный прогноз о голоде в Африке

Эшлиманн: Почти 300 млн человек в Африке столкнутся с острым голодом к 2030 году
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Oli Scarff / Getty Images

Почти 300 миллионов человек столкнутся с острым голодом в Африке к 2030 году из-за нехватки продовольствия. Такой прогноз назвала руководитель делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Эфиопии Симона Эшлиманн в ходе пленарной сессии Международной конференции по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки, организованной Россотрудничеством в Аддис-Абебе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В 26 странах цены на продукты питания выросли более чем вдвое за последние четыре года, поскольку изменение климата наносит ущерб посевам, нарушает выпас скота и дестабилизирует продовольственную систему. Эта тенденция очевидна в Африке, где совокупное воздействие этих факторов привело к тому, что каждый четвертый житель континента столкнулся с нехваткой продовольствия», — указала она.

По словам Эшлиманн, семьи в Африке продолжают сокращать потребление пищи. Как следствие почти 300 миллионов человек на континенте столкнутся с острым голодом уже к 2030 году.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва привержена развитию дружественных и экономических связей связей с Африкой. Он отметил, что Россия знает о проблемах обеспечения продовольственной безопасности в регионе, поэтому будет оказывать необходимое содействие в разрешении данной ситуации.

