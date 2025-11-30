В России ответили на предложение Венгрии стать площадкой для переговоров по Украине

Депутат Чепа: Вполне возможно, что переговоры по Украине пройдут в Венгрии

Вполне возможно, что переговоры по Украине пройдут в Венгрии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«Вполне возможно, что встреча состоится и там. Хотя мы сейчас приглашаем американскую делегацию в Москву, вроде бы они готовы приехать. В прошлый раз встреча не состоялась по техническим причинам, в первую очередь по неготовности соглашения. По украинской вине, будем так говорить. Сейчас состоялись встречи, в том числе и Орбана с [президентом США Дональдом] Трампом. Поэтому я думаю, что все это возможно с учетом сегодняшних действий и кризиса на Украине», — сообщил Чепа.

При этом депутат рассказал, что не только Венгрия заявила о желании стать площадкой для переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта.

«Очень много стран заявляли о желании: и Турция, и те же Эмираты, и Саудовская Аравия, и [президент Белоруссии] Александр Григорьевич [Лукашенко]. Много стран, где могут быть обеспечены условия и безопасность», — заключил он.

Ранее Орбан заявил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле, что Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Будапешт заинтересован в мире и искренне надеется, что недавно обнародованные мирные инициативы наконец приведут к нему.

