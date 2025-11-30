В российском городе начали восстанавливать пострадавшие от атак ВСУ дома

Во Льгове при атаке ВСУ пострадали 26 домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Льгов в Курской области, в результате чего пострадали 26 домов. Их начали восстанавливать, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Уточняется, что удары были нанесены по 20 многоквартирным зданиям и 6 частным домам. «Обязательно поможем собственникам восстановить их жилье, которое становится целью подлых ударов врага», — написал Хинштейн.

ВСУ продолжают наносить удары по приграничным регионам России, нередко выбирая гражданские объекты в качестве целей. Так, 25 ноября украинские войска атаковали город Льгов. Пострадали три человека, были зафиксированы разрушения.