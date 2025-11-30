Россия
15:41, 30 ноября 2025Россия

В российском ресторане посетитель угрожал студентке изнасилованием

В московском ресторане Oltremare посетитель угрожал девушке изнасилованием
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В московском ресторане Oltremare произошел инцидент с участием посетителя, который, по словам студентки МГИМО Дарианны, угрожал ей изнасилованием после отказа пересесть за его стол. Об этом сообщает Baza.

По словам Дарианны, мужчина, представившийся Гамлетом, сначала настаивал на знакомстве, а после отказа начал оскорблять девушку и ее подруг и перешел к прямым угрозам. В ответ студентка оттолкнула его ногой, что спровоцировало новую вспышку конфликта — подключились друзья мужчины, а в ситуацию вмешалась администрация заведения. Как утверждает Дарианна, сотрудники ресторана обвинили в произошедшем именно ее.

Девушка уверена, что ресторан покрывает агрессивного клиента, поскольку он, по ее мнению, подкупил персонал. В Oltremare заявили, что проведут внутреннюю проверку и установят точные обстоятельства инцидента.

Ранее в Петербурге 21-летняя девушка заявила в полицию о том, что таксист изнасиловал ее в автомобиле во дворе дома, после чего довез до метро и скрылся.

