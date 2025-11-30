Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:30, 30 ноября 2025Путешествия

Живущая в Европе россиянка назвала самую раздражающую ее вещь

Алина Черненко

Фото: K2L Family Stock / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Италии российская тревел-блогерша назвала самую раздражающую ее вещь. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что ее охватывает паника, когда она думает о походе к стоматологу в этой европейской стране. Россиянка поделилась историей, как ей пришлось ставить зубной имплант, и даже знакомство со стоматологом, который является дальним родственником ее мужа, не помогло решить эту проблему так же быстро, как это сделали бы в России.

«Мне дали самую худшую дату: прямо перед католическим Рождеством, за ним был мой день рождения. Я была вся опухшая, есть нельзя было многое, это был просто какой-то кошмар», — пожаловалась путешественница.

Блогерша добавила, что в другой раз, когда она пошла в итальянскую клинику, чтобы узнать насчет элайнеров, ей предложили «подточить нижние зубы». «Я была в шоке от таких методов», — констатировала она.

Автор также рассказала, что ее знакомой итальянский стоматолог предложил просверлить дыру в соседнем зубе, чтобы ему было легче удалить нерв. «Она, конечно же, убежала сразу же», — отметила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила вещи, по которым она скучает после переезда в Италию. Среди них — ухоженные и безопасные общественные пространства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан предрек землетрясение в политике после признания ЕС поражения Украины. Он предложил сделать из республики буферную зону

    Раскрыта главная опасность диареи

    Зеленскому спрогнозировали потерю политических союзников

    На Украине назвали еще один символ российского империализма

    В США потребовали расследовать удар по судну с людьми в Карибском море

    В России ответили на предложение Венгрии стать площадкой для переговоров по Украине

    В ООН предупредили о риске голода в пяти странах

    Названа новая причина тревоги ВСУ

    Бывший советник Трампа оценил чистоту Москвы

    В жилом доме в Москве произошел пожар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости