12:08, 1 декабря 2025

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль села Клиновое в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Клиновое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения Южной группировки войск. Бойцы также нанесли поражение формированиям пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка ДНР.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 210 военнослужащих, а также 5 боевых бронемашин, включая бронетранспортер Stryker и 2 бронетранспортера М113 производства США. «Уничтожены девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств», — добавили в ведомстве.

Ранее журналисты подсчитали, что за осень Российская армия взяла под контроль 87 населенных пунктов в зоне СВО. В ДНР Вооруженные силы России заняли 31 населенный пункт, в Днепропетровской области — 24, в Запорожской — 20.

