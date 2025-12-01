Автомобили одной зарубежной марки в России «превратились в кирпичи»

Shot: Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться

Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться. О том, что машины зарубежной марки на территории страны «превратились в кирпичи», сообщает Telegram-канал Shot.

С проблемами с запуском автомобилей столкнулись водители из Москвы, Краснодара и других городов. Как отмечают авторы, из-за массового сбоя транспорт немецкого бренда перестал заводиться. По данным дилеров, причина кроется в массовом сбое из-за проблем со связью. Также проблемы могли возникнуть из-за сбоя в работе заводской сигнализации, которая блокирует машину.

Сейчас вариантом разблокировать машину называют отключение аккумулятора на срок порядка десяти часов. Тем временем многим автовладельцам пришлось потратиться на эвакуаторы, чтобы доставить автомобили в сервис.

Ранее стало известно, что на фоне значительных убытков, понесенных в прошлом году, немецкий автомобильный холдинг Porsche задумался о возможном возвращении к производству оружия и танков. Во время Второй мировой войны холдинг выпускал штабные автомобили, а в 1950-х и 1960-х был связан с разработкой танка Leopard, находившегося на вооружении бундесвера до 2010 года.