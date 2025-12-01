Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:02, 1 декабря 2025Экономика

Автомобили одной зарубежной марки в России «превратились в кирпичи»

Shot: Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться
Вячеслав Агапов

Фото: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Сотни автомобилей Porsche в России перестали заводиться. О том, что машины зарубежной марки на территории страны «превратились в кирпичи», сообщает Telegram-канал Shot.

С проблемами с запуском автомобилей столкнулись водители из Москвы, Краснодара и других городов. Как отмечают авторы, из-за массового сбоя транспорт немецкого бренда перестал заводиться. По данным дилеров, причина кроется в массовом сбое из-за проблем со связью. Также проблемы могли возникнуть из-за сбоя в работе заводской сигнализации, которая блокирует машину.

Сейчас вариантом разблокировать машину называют отключение аккумулятора на срок порядка десяти часов. Тем временем многим автовладельцам пришлось потратиться на эвакуаторы, чтобы доставить автомобили в сервис.

Ранее стало известно, что на фоне значительных убытков, понесенных в прошлом году, немецкий автомобильный холдинг Porsche задумался о возможном возвращении к производству оружия и танков. Во время Второй мировой войны холдинг выпускал штабные автомобили, а в 1950-х и 1960-х был связан с разработкой танка Leopard, находившегося на вооружении бундесвера до 2010 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Война и безумие!» Во Франции в шоке от разговоров о превентивных ударах НАТО по России

    В России начнут собирать биометрию у иностранцев на границе

    Индия не устояла перед большими скидками на российскую нефть

    Российским чиновникам пообещали крупные премии за одно действие

    В Москве взорвался автомобиль крупного специалиста по квантовой электронике. В деле появился украинский след

    Блогерша показала простой способ продлить срок службы капроновых колготок

    Отечественному автомобильному рынку предрекли резкое снижение продаж

    В Германии решили сэкономить на Рождестве

    После срыва сделки с «Лукойлом» владелец Gunvor продаст компанию

    Десятки подростков в черных масках на улицах перепугали россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости