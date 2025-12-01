Из жизни
Из жизни
Чиновник подлил мочегонное сотням женщин на собеседовании

Во Франции чиновник восемь лет подливал мочегонное женщинам на собеседовании
Во Франции расследуют деятельность высокопоставленного чиновника французского Министерства культуры Кристиана Негра. Как сообщает издание The Guardian, его подозревают в издевательствах над сотнями женщин.

В обязанности чиновника входил отбор соискателей, пытающихся устроиться на различные должности в министерстве. Перед собеседованиями с потенциальными сотрудницами, он предлагал им чай или кофе, в который тайно добавлял мочегонные средства. После этого он предлагал им выйти на свежий воздух и уводил подальше от туалетов.

Пострадавшие описывали эффект мочегонного одинаково: тремор, потливость, головокружение и непреодолимое желание сходить в туалет. Они просили остановить собеседование, чтобы отлучиться в уборную, однако чиновник отвечал им отказом. В конце концов женщины мочились прямо перед ним. По их словам, в этот момент они чувствовали лишь стыд и унижение.

Расследование началось после жалобы коллеги чиновника. В 2018 году он заявил, что тот пытался сфотографировать ноги другого госслужащего. Среди файлов Кристиана Негра обнаружилась электронная таблица под названием «Эксперименты». В ней он фиксировал дозы мочегонного, который подливал женщинам, и особенности его действия.

В течение девяти лет в результате действий чиновника пострадало более 240 женщин. «Спустя шесть лет мы все еще ждем суда, что поражает», — отметила одна из жертв. Она заявила, что это приносит ей много боли.

Ранее сообщалось, что в США поймали на живца израильского чиновника-педофила, а затем отпустили его. Он договорился в сети о свидании с 15-летней девочкой, за которую себя выдавала сотрудница полиции.

