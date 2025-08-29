Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 29 августа 2025Из жизни

Высокопоставленного чиновника-педофила поймали на живца и отпустили

Чиновника-педофила Александровича из Израиля арестовали в США и отпустили
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Sebastian Scheiner / AP

В США поймали на живца израильского чиновника-педофила, а затем отпустили его. Об этом сообщает The Times of Israel.

Высокопоставленного сотрудника правительства Израиля Тома Александровича арестовали 15 августа недалеко от Лас-Вегаса, штат Невада. Мужчина, который занимается вопросами кибербезопасности, был задержан с восемью другими преступниками в рамках спецоперации невадской полиции по выявлению лиц, совершающих преступления против половой неприкосновенности детей.

Александрович договорился в сети о свидании с 15-летней девочкой, за которую себя выдавала сотрудница полиции. После ареста чиновник сразу же внес залог и вернулся в Израиль. Он должен был явиться в суд города Хендерсон в среду, 27 августа, однако не сделал этого.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Позже адвокаты Александровича сообщили, что договорились о его участие в суде удаленно. Быстрое освобождение чиновника и выдача ему разрешения на выезд из страны породили слухи, что правительства США и Израиля оказали давление на правоохранителей.

Окружной прокурор заявил, что Александрович был освобожден в соответствии со стандартными процедурами. В Госдепартаменте США утверждают, что не имеют к этому делу никакого отношения.

Ранее японского чиновника арестовали за сексуальные домогательства к школьнице. Сотрудник администрации города Морияма подсел к задремавшей в поезде девочке и потрогал ее за бедра.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинскую рекордсменку по погружениям уличили в подрыве «Северных потоков»

    Вучич заявил о нежелании вводить санкции против России

    На Камчатке после мощных землетрясений произошло 13 тысяч афтершоков

    «Ангел» Victoria's Secret вышла в свет в прозрачном платье с глубоким разрезом

    В Германии отказались поддержать проект Мерца

    Россиянам назвали способ сэкономить на отоплении

    Инвалид отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкий лед

    Высокопоставленного чиновника-педофила поймали на живца и отпустили

    ИИ-помощника пилота внедрят в течение нескольких лет

    Еще одна женщина обвинила прокурора МУС в домогательствах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости