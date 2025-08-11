Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:41, 11 августа 2025Из жизни

Чиновника арестовали за сексуальные домогательства к 15-летней школьнице в поезде

В Японии чиновника арестовали за домогательства к 15-летней школьнице
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Issei Kato / Reuters

В Японии чиновника арестовали за сексуальные домогательства к задремавшей в поезде школьнице. Об этом сообщает Japan Today.

42-летнему Тосия Кисо, который работал в администрации города Морияма префектуры Сига, предъявили обвинения в связи с инцидентом, который произошел в мае. Около десяти часов вечера мужчина ехал на поезде из Киото и подсел к 15-летней школьнице, которая задремала у окна.

Воспользовавшись тем, что рядом не было других пассажиров, Кисо начал трогать бедра девушки «и другие части тела», как сказано в полицейском отчете. Пострадавшая призналась, что была парализована страхом и не могла сопротивляться. На следующий день она сообщила о случившемся своему учителю, а тот обратился в полицию.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

Началось расследование и в итоге Кисо был опознан как преступник. В августе его официально обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Мужчина признал вину. «Я что-то помню, что-то не помню, но я помню, как трогал внизу живота», — сказал чиновник на допросе.

Администрация Мориямы отстранило Кисо от службы сразу же после предъявления обвинений. Там заявили, что к нему будут применены меры административного характера.

В декабре 2024 года сообщалось, что сотрудника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Чиновник сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    Российский штурмовик рассказал об атаке ВСУ своих сослуживцев

    В Германии заявили о попытках Украины и Европы противостоять планам Трампа

    Певица Charli XCX выступила на сцене в мокрых трусах

    Любовь к оральному сексу обернулась для 60-летнего мужчины онкологическим заболеванием

    Чиновника арестовали за сексуальные домогательства к 15-летней школьнице в поезде

    Apple обвинили в краже технологии бесконтактной оплаты

    Жертвой атаки ВСУ на Нижегородскую область стал один человек

    В МИД Ирана прокомментировали вопрос о Зангезурском коридоре

    Систему портала «Госуслуги» полностью изменят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости