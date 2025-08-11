Чиновника арестовали за сексуальные домогательства к 15-летней школьнице в поезде

В Японии чиновника арестовали за сексуальные домогательства к задремавшей в поезде школьнице. Об этом сообщает Japan Today.

42-летнему Тосия Кисо, который работал в администрации города Морияма префектуры Сига, предъявили обвинения в связи с инцидентом, который произошел в мае. Около десяти часов вечера мужчина ехал на поезде из Киото и подсел к 15-летней школьнице, которая задремала у окна.

Воспользовавшись тем, что рядом не было других пассажиров, Кисо начал трогать бедра девушки «и другие части тела», как сказано в полицейском отчете. Пострадавшая призналась, что была парализована страхом и не могла сопротивляться. На следующий день она сообщила о случившемся своему учителю, а тот обратился в полицию.

Началось расследование и в итоге Кисо был опознан как преступник. В августе его официально обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Мужчина признал вину. «Я что-то помню, что-то не помню, но я помню, как трогал внизу живота», — сказал чиновник на допросе.

Администрация Мориямы отстранило Кисо от службы сразу же после предъявления обвинений. Там заявили, что к нему будут применены меры административного характера.

В декабре 2024 года сообщалось, что сотрудника Министерства финансов Японии арестовали за съемку фото под юбкой у 20-летней девушки. Чиновник сфотографировал нижнее белье девушки, которая ехала на эскалаторе перед ним.

