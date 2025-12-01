Денежная компенсация пострадавшей смягчила наказание для насильника из российского города

На Камчатке суд приговорил мужчину за изнасилование знакомой

Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил к трем годам колонии общего режима 26-летнего местного жителя за изнасилование новой знакомой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Смягчающим вину обстоятельством стало то, что мужчина выплатил пострадавшей 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Осужденного признали виновным по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Однако он свою вину не признал.

17 августа подсудимый познакомился с потерпевшей в ночном клубе и предложил подвезти ее домой, а потом проводить до квартиры. Девушка согласилась. Войдя в подъезд, мужчина, используя свое физическое превосходство, изнасиловал новую знакомую.

Ранее в Москве мужчина получил 13 лет колонии за изнасилование девочки.