Директор Киркорова высказался о драке на открытии ГУМ-катка

Директор Киркорова Ситник заявил, что из драки у ГУМ-катка раздули слона

Кадр: ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ / YouTube

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник прокомментировал новость о своей драке с блогером Суадом Муратовичем у ГУМ-катка. Его слова передает «Газета.Ru».

Ситник сообщил, что с ним все в порядке, а его оппонент просто «получил» из-за оскорбления.

«Все нормально, не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за свои слова», — сказал Ситник.

Ранее стало известно, что концертный директор народного артиста России Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем на открытии ГУМ-катка в Москве.