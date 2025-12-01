Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:00, 1 декабря 2025Культура

Директор Киркорова высказался о драке на открытии ГУМ-катка

Директор Киркорова Ситник заявил, что из драки у ГУМ-катка раздули слона
Андрей Шеньшаков

Кадр: ЧЕЛОВЕК В ПРАВЕ / YouTube

Концертный директор певца Филиппа Киркорова Максим Ситник прокомментировал новость о своей драке с блогером Суадом Муратовичем у ГУМ-катка. Его слова передает «Газета.Ru».

Ситник сообщил, что с ним все в порядке, а его оппонент просто «получил» из-за оскорбления.

«Все нормально, не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за свои слова», — сказал Ситник.

Ранее стало известно, что концертный директор народного артиста России Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем на открытии ГУМ-катка в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ведущим вузам России объявили предостережения. Что за нарушения там нашли?

    63-летняя Деми Мур раскрыла отношение к старению фразой «замечательное время»

    На Украине захотели разместить ядерное оружие

    Россиянин нашел выход из депрессии и попал под следствие

    Совбез России заявил о готовности сотрудничать с США по кибербезопасности

    Женщина клонировала любимую собаку и пожалела об этом

    Названа роль генерала Суровикина в СВО

    Привычное растение назвали перспективным противораковым средством

    Адмирал НАТО призвал ответить на удары Украины по танкерам

    Раскрыт итог по громкому делу о расправе над депутатом Ильей Кивой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости