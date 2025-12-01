Культура
Джиган нашел альтернативу «жопе»

Рэпер Джиган предложил использовать слово попа вместо жопы
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, предложил альтернативу слову «жопа», которое могло попасть в список нецензурных. Комментарий музыканта публикует «Пятый канал».

«Попа… Попа — классное слово», — заявил Джиган.

24 ноября сообщалось, что в «Толковом словаре государственного языка Российской Федерации» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) якобы признали нецензурным слово «жопа». Telegram-канал Shot утверждал, что часть новых норм согласовывалась с Минюстом. Позже научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов опроверг эту информацию. По его словам, список нецензурных слов не меняется после выхода Толкового словаря, созданного сотрудниками СПбГУ.

