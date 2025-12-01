«ГАЗ» заменит водителей автокаров беспилотными тележками

Горьковский автозавод создал 52 беспилотных маршрута для перевозки компонентов

В цехах Горьковского автозавода («ГАЗ») создано 52 маршрута, по которым умные транспортеры вместо водителей на автокарах доставляют на конвейеры 653 вида компонентов. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе автопроизводителя, беспилотные тележки были созданы силами инженерного центра предприятия, а их выпуском занимается непосредственно автопроизводитель.

Транспортный робот представляет собой беспилотный тягач с электрическим приводом. Он способен буксировать прицепы с грузом общей массой до 1100 килограммов. Навигация внутри цехов осуществляется при помощи вмонтированных в напольное покрытие магнитных лент с радиочастотными метками.

Каждый транспортер оборудован лазерным радаром (лидаром), который позволяет обнаружить на пути препятствие и своевременно остановиться. Для предотвращения заторов между грузовыми беспилотниками реализован протокол общения, что позволяет автоматически регулировать очередность движения.

Ранее стало известно, что компания «Производство легковых автомобилей» получит доступ на правах аренды к легковому конвейеру «ГАЗ». Отмечалось, что под маркой Volga будут выпускать три модели — седаны Emgrand и Preface, а также кроссовер Monjaro. Запуск производства намечен на весну 2026 года. При этом в самом Geely все еще не подтверждают информацию о подготовке к локализации выпуска своих машин в Нижнем Новгороде. Зато 22 октября появилось видео, на котором появился Geely Atlas с шильдиками «Волги».