20:01, 1 декабря 2025Бывший СССР

Летящая в сторону Украины стая ракет попала на видео

Пролет стаи крылатых ракет к целям на Украине попал на видео
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Пролет стаи крылатых ракет Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции попал на видео. Кадры опубликовал военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Где именно были сняты кадры, не уточняется. Когда была сделана видеозапись, тоже неизвестно.

На видео можно заметить пять ракет, направляющихся к целям на Украине. Информация о точном количестве запущенных снарядов отсутствует.

Ранее стало известно, что российские дроны типа «Герань-2» оснастили ракетами. Сообщалось, что вес снаряда составляет 45 килограммов.

