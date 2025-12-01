Меган Маркл получила мерзкое прозвище из-за индейки

Меган Маркл прозвали Сассекской Сальмонеллой из-за индейки на День благодарения

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, получила мерзкое прозвище из-за видео с рецептом приготовления индейки на День благодарения. Об этом сообщает New York Post.

В социальной сети X Меган Маркл наградили издевательским прозвищем Сассекская Сальмонелла. Причиной стала ее манера готовить птицу, не снимая украшений. В коротком ролике, опубликованном в аккаунте личного бренда Маркл As Ever, она приправляет и натирает специями индейку в кольцах и браслетах, что нарушает базовые правила гигиены при работе с сырой птицей.

«Я не знаю никого, кто носил бы кольца и браслеты при приготовлении пищи, особенно индейки. Гарантированное распространение бактерий», — написал один из комментаторов. Прозвище быстро разошлось по соцсетям.

Ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл в новом сезоне шоу Netflix рассказала, когда поняла, что влюблена в принца Гарри. Она призналась, что осознала свои чувства во время третьего свидания с принцем — пятидневной поездки с палатками в национальный парк в Ботсване.