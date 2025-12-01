Министр обороны Швеции перепутал фамилию Шмыгаля

Министр обороны Швеции Йонсон назвал Шмыгаля Шамалом

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил оговорку, неверно назвав фамилию украинского коллеги Дениса Шмыгаля. Об этом политик заявил по прибытии на совещание министров обороны стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Мы ведем очень тесный диалог с украинской стороной. Я также встречаюсь с Денисом Шамалом во время этой встречи», — сказал министр.

При этом уточняется, что Йонсон не заметил своей ошибки и продолжил выступать с речью.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские источники сообщал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль может заменить Андрея Ермака на посту главы офиса президента Владимира Зеленского.