13:39, 1 декабря 2025Мир

Министр обороны Швеции перепутал фамилию Шмыгаля

Министр обороны Швеции Йонсон назвал Шмыгаля Шамалом
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Пол Йонсон

Пол Йонсон. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допустил оговорку, неверно назвав фамилию украинского коллеги Дениса Шмыгаля. Об этом политик заявил по прибытии на совещание министров обороны стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Мы ведем очень тесный диалог с украинской стороной. Я также встречаюсь с Денисом Шамалом во время этой встречи», — сказал министр.

При этом уточняется, что Йонсон не заметил своей ошибки и продолжил выступать с речью.

Ранее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинские источники сообщал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль может заменить Андрея Ермака на посту главы офиса президента Владимира Зеленского.

