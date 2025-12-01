Бывший СССР
На Украине обвинили Зеленского в разделении политиков на две категории

Депутат Железняк: Зеленский делит украинских политиков на сотрудников и врагов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в эфире YouTube-канала журналистки Янины Соколовой обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он делит политиков на две категории и уже не способен на равный диалог и сотрудничество.

«В его картине мира в украинской политике есть две категории людей. Первые — это сотрудники, готовые без вопросов исполнить любую команду. Остальные — враги, которые пытаются забрать у Зеленского всю власть», — высказался нардеп.

По его словам, украинский лидер не способен создать коалицию и удержать ее, поэтому если переформатирование произойдет, то вынужденное, добавил Железняк.

17 ноября партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность» и «Голос» выдвинули требование Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство, сформировать новую коалицию в Раде и уволить главу офиса президента Андрея Ермака. 18 ноября на заседании Рады к ним присоединилась партия бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко «Батькивщина». 28 ноября, после обысков НАБУ, Ермак был отправлен в отставку.

