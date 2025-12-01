Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:04, 1 декабря 2025Экономика

Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

ОКБ: Россияне подали 18,61 миллиона заявлений на самозапрет на кредиты
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За первые девять месяцев работы сервиса россияне подали в общей сложности 18,61 миллиона заявлений на установку самозапрета на кредиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Граждане в основном интересуются форматом полного самозапрета на кредиты, уточнили аналитики. Установки такого типа запрета коснулось подавляющее число заявок — 16,97 миллиона, или 91,2 процента от общего количества. Еще 4,2 процента (787,24 тысячи) пришлось на установку запрета онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях (МФО).

Полного запрета выдач в МФО коснулись 1,5 процента (276,14 тысячи) всех заявок, на полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 1,4 процента, или 251,61 тысячи. Остальные 1,7 процента пришлись на другие сочетания доступных гражданам типов самозапрета, заключили эксперты.

Ранее о крайне высоком спросе россиян на такой сервис заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он назвал число установивших самозапрет на кредиты граждан сумасшедшим. На этом фоне правительство планирует распространить практику самозапретов на другие сферы жизни, резюмировал вице-глава правительства. Сам сервис заработал на Госуслугах с 1 марта. Он позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по причалу с казахстанской нефтью. Как Киев объяснил атаку Астане?

    Окружение Зеленского создало секретный чат для увольнения Ермака

    В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ ракетами большой дальности

    Армия России поразила используемые в интересах ВСУ топливные объекты

    Раскрыты данные о заработке на обманывающих десятки тысяч россиян мошеннических техцентрах

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В Британии обратили внимание на одну особенность украинской делегации на переговорах с США

    Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

    Первый день зимы встретил москвичей осенней погодой

    Стало известно о массированном ударе по Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости