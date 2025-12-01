Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

ОКБ: Россияне подали 18,61 миллиона заявлений на самозапрет на кредиты

За первые девять месяцев работы сервиса россияне подали в общей сложности 18,61 миллиона заявлений на установку самозапрета на кредиты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Граждане в основном интересуются форматом полного самозапрета на кредиты, уточнили аналитики. Установки такого типа запрета коснулось подавляющее число заявок — 16,97 миллиона, или 91,2 процента от общего количества. Еще 4,2 процента (787,24 тысячи) пришлось на установку запрета онлайн-выдач в банках и микрофинансовых организациях (МФО).

Полного запрета выдач в МФО коснулись 1,5 процента (276,14 тысячи) всех заявок, на полный запрет выдач в МФО и онлайн-выдач в банках — 1,4 процента, или 251,61 тысячи. Остальные 1,7 процента пришлись на другие сочетания доступных гражданам типов самозапрета, заключили эксперты.

Ранее о крайне высоком спросе россиян на такой сервис заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он назвал число установивших самозапрет на кредиты граждан сумасшедшим. На этом фоне правительство планирует распространить практику самозапретов на другие сферы жизни, резюмировал вице-глава правительства. Сам сервис заработал на Госуслугах с 1 марта. Он позволяет запретить оформление на свое имя всех потребительских кредитов и займов.