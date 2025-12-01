Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:49, 1 декабря 2025Мир

Оксфордский словарь назвал слово 2025 года

Оксфордский словарь назвал рейджбейт словом 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «рейджбейт» (rage bait, дословный перевод — приманка для гнева) словом 2025 года. Об этом сообщило издательство Оксфордского университета Oxford University Press (OUP) на своем сайте.

В издательстве подчеркнули, что слово года является «идеальным обобщением хаоса 2025 года». Словарь определил «рейджбейт» так: это «онлайн-контент, специально созданный для вызова гнева или возмущения путем использования провокационных или оскорбительных элементов, обычно публикуемый с целью увеличения трафика или вовлеченности на определенной веб-странице или в социальных сетях».

В OUP объяснили популярность слова с более осознанным использованием интернета. По мнению издательства, на фоне этого увеличилось число провокаторов, которые привлекают внимание.

В прошлом году Оксфордский словарь выбрал словом года «брейнрот». В издательстве подчеркнули, что слово было использовано впервые в 1854 году,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Украины и США завершились без конкретных заявлений. Впереди визит спецпосланника Трампа в Москву

    Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

    Samsung начнет экономить на смартфонах

    Дуа Липа прошлась на камеру в прозрачном платье

    Украине не удалось согласовать с американцами гарантии безопасности

    Водитель продюсера «Ласкового мая» дал на него показания

    На кладбищах США появились пустые могилы американских наемников

    В России заявили о снижении числа новых случаев ВИЧ

    Девушка встретила мужчину, через четыре часа вышла замуж и тут же потратила все его деньги

    Мужчина бросил взгляд на машину племянника и заподозрил его в страшном преступлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости