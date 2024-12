Оксфордский словарь назвал слово 2024 года

OUP: Оксфордский словарь английского языка назвал «брейнрот» словом 2024 года

Оксфордский словарь английского языка назвал существительное «брейнрот» (brain rot, в переводе на русский — гниение мозга) словом 2024 года. Об этом сообщили в заявлении пресс-службы издательства Оксфордского университета Oxford University Press (OUP), передает ТАСС.

Словарь дает этому термину такое определение: «предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления материала (в особенности онлайн-контента), который считается тривиальным или примитивным». За последний год это слово пробивали через поиск на 230 процентов чаще обычного, уточнили в пресс-службе.

В издательстве подчеркнули, что слово было использовано впервые в 1854 году, его употребил американский писатель Генри Дэвид Торо (1817-1862) «Уолден, или жизнь в лесу» (Walden; or, Life in the Woods).

Слово года выбирается экспертами Oxford University Press на основе онлайн-голосования. Помимо «брейнрот», в опросе участвовали слова «демьюр» (demure; синоним слова «сдержанный»), «слоп» (slop; сгенерированный с помощью ИИ контент низкого качества). Также участники могли проголосовать за слова «лор» (lore; совокупность фактов, необходимых для понимания темы обсуждения), «ромэнтези» (romantasy; романтическое фэнтези) и «дайнамикпрайсинг» (dynamic pricing; динамическое ценообразование).

В прошлом году Оксфордский словарь признал словом года существительное «ризз» (rizz) — стиль, шарм или привлекательность.

Ранее словарь Collins назвал «brat» словом года. У него появилось новое значение — «характеризующийся уверенным, независимым и гедонистическим отношением» к чему-либо.